وفاء عامر عن مسرحية "سيرة الحب": "كان نفسي أزغرط"

أشادت الفنانة وفاء عامر، بآداء الفنانين في العرض المسرحي الاستعراضي "سيرة الحب"، مبدية إعجابها بأداء الفنانين على خشبة المسرح، حيث تمكنوا من أداء أدوارهم ببراعة واحترافية شديدة، مؤكدًة أن هذا العرض يستحق المشاهدة.



وأضافت "عامر" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور"- والتي شاهدت العرض المسرحي منذ أيام قليلة أن العمل محترم، يقدمه فنانون مؤمنين بالكلمة، وشعرت بالفخر، "كان نفسي أزغرط، فتحوا نفسي بعد ما كانت مسدودة".



وأكدت أن هذه المسرحية تبعث رسالة للناس بأن القوي الناعمة حافظة للتاريخ، قائلة: "فالموسيقار بليغ حمدي من الشخصيات المحترمة، والذي كان يجب علينا أن نعطيه حقه، وننصفه"، متابعًة: "فرحانة إن اتفرجت على العرض ودوني عند الذكريات الحلوة وانفصلت عن الواقع".