مسئول كوري شمالي كبير يزور الصين عقب قمة هانوي

وصل مسؤول كوري شمالي كبير، اليوم الخميس، إلى الصين، في زيارة تتزامن مع الوقت الذي انتهت فيه القمة الثانية للزعيم كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون التوصل إلى اتفاق في هانوي.



وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن وفدا من وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية بقيادة نائب الوزير ري كيل-سونج غادر بيونج يانج اليوم الخميس لزيارة الصين".



وأشارت إلى أن ري وصل إلى مطار بالعاصمة بكين على متن طائرة تابعة لطيران "كوريو" (شركة الطيران الكورية الشمالية).



وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم الوزارة الصينية لو كانج إن البلدين سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك خلال زيارة "ري" للصين.



وبحسب (يونهاب) أثارت زيارة الدبلوماسي الكبير تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية قد يزور بكين في طريق عودته إلى بيونج يانج بعد الانتهاء من قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام التي انتهت اليوم، حيث كان من الممكن أن يتجه كيم مباشرة إلى بلاده عقب انتهاء قمة كيم وترامب دون التوصل إلى اتفاق، إلا أنه قام بإرسال مساعده البارز كيم يونج-تشول بهدف إطلاع الرئيس الصيني شي جين بينج على نتائج القمة.



يذكر أن الزعيم الكوري وصل إلى فيتنام يوم الثلاثاء الماضي بعد رحلة قطار استغرقت 66 ساعة عبر الصين، ومن المتوقع أن يمكث في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حتى يوم السبت لإجراء زيارة "رسمية ودية" للبلاد.