"المطيري" يناقش مع القيادات النقابية أوضاع العمال العرب والإعداد لمؤتمر العمل

عقد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، اجتماعا تشاوريا مع عدد من القيادات العمالية بالدول العربية، حضره النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمهندس يوسف عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ويعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.



وتناول الاجتماع، الأوضاع النقابية في الدول العربية والتأكيد على الدور الفاعل للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في هذه المرحلة الهامة، إضافة إلى الإعداد لعقد مؤتمر العمل العربي الذي سيعقد بالقاهرة يوم 14 إبريل المقبل، ولمدة أسبوع، وأهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوطن العربي.