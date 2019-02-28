سوريا تطالب الدول باستعادة مقاتليها ومحاكمتهم

إعدام 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، عن إعدام 13 طنًا من الصلصة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير. وتم التنسيق مع ضباط مركز شرطة أبوحمص برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس ...