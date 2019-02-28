الحاوي.. جار النبي الحلو: أستحم وأُغلق كل الأبواب والشبابيك قبل الكتابة

أعشق الطعمية والمسقعة.. ولا أنام إلا على صوت «ثومة والعندليب وفايزة»

قرأت لـ«بلزاك ومحفوظ وطه حسين» قبل مرحلة الثانوية العامة





فى المحلة الكبرى، كان بيت جار النبى الحلو يطل على النهر، لذلك فكأنه يحاول رد الدين للمكان كتب خماسية روائية بدأها بـ«حلم على نهر» ثم «حجرة فوق سطح، قمر الشتاء، وعطر قديم».. وختمها قبل سنتين بروايته الأحدث «العجوزان». يدين الكاتب السبعينى للمحلة بكل شىء، فمن هنا انطلق اسمه وراح ينتشر حتى وصل إلى مسامع ملك القصة يوسف إدريس الذى اختار مجموعته «طعم القرنفل» الأفضل عام ١٩٨٦. صاحب «القبيح والوردة» كان أحد أعضاء «شلة المحلة» الشهيرة التى ملأت الوسط الثقافى والإبداعى بعد ذلك فى العاصمة، وضمت كثيرين أمثال جابر عصفور ومحمد المنسى قنديل وسعيد الكفراوى. ظل «جار» فى المحلة يكتب وينشر، وفى زياراته للقاهرة تعرف على كبار جيله. «الدستور» التقت الكاتب المخضرم صاحب الاسم المميز، فى حديث عن حياته الخاصة والإبداعية، وذكرياته مع جيله من الكتاب، وقصة المناوشة بين يحيى الطاهر وخليل كلفت على النيل فى إمبابة بسبب قصة قصيرة له.







■ دعنا نبدأ بشكل مختلف.. هل صحيح أنك كنت لاعب كرة؟

- نعم، كنت لاعبًا للكرة فى المدرسة، ومنذ صغرى وأنا أشجع نادى الزمالك وأحبه حبًا كبيًرا، أنا تربيت على محبة هذا النادى الجميل، له تاريخ كبير ويملك العديد من اللاعبين المهرة والجيدين. ليس هذا فقط، لكننى قمت بأداء العديد من الأدوار المسرحية أيضًا، تستطيع القول إننى كنت «غاوى بهدلة».

■ كيف كانت قصة حبك وزواجك؟

- أذكر أننى فى يوم من الأيام كنت أقف فى قصر ثقافة المحلة، فوجدت بنتًا جميلة ترتدى ملابس شيك جدًّا، وحين رأيتها قلت فى نفسى «سأتزوج هذه البنت»، هكذا مباشرة. وللصدفة صعدت البنت السلالم واقتربت منى وسألتنى: «أين نادى الأدب هنا؟»، فقلت لها «أنا نادى الأدب»، وتزوجنا بالفعل بعد قصة حب.

■ حين تكتب تنعزل عن العالم.. هل هذا صحيح؟

- نعم، لى طقوس مهمة فى الكتابة والقراءة على حد سواء، أدخل حجرتى وأغلق كل شىء، الباب والشباك والزجاج، وأحاول إبعاد أى صوت من أى مصدر. أتوجه للراديو وأشغله على موسيقى هادئة وأبدأ الكتابة أو القراءة، المهم ألا يكون هناك أى شىء، وقبل كل هذا أقوم بالاستحمام.

■ الراديو فى حياتك.. هل هو نوع من الحنين للماضى الجميل؟

- سأقول لك.. منذ صغرى كان الراديو شيئًا أساسيًا عندى، ومنذ زمن قديم وأنا أحب صوت أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد، وأصبحت أصواتهم عادة مأثورة لدىّ، هذه الأصوات أحبها جدًا وأسمعها كثيرًا كل يوم. حتى إننى لا أنام إلا والأغانى الخاصة بهؤلاء العمالقة تصدح من الراديو، وهو موجود على الكومدينو فى حجرتى، ولا أقترب من أى محطة إلا إذاعة الأغانى والبرنامج العام.

■ هل هذا فى الطعام أيضًا.. تحب الأكلات القديمة؟

- فى الطعام أنا أعشق الطعمية، كل يوم لا بد أن يكون الأكل به طعمية. كما أننى أحب المسقَّعة جدًا، وكنت كل يوم أغافل زوجتى وأدخل إلى المطبخ وآكل المسقعة، ولكنى مررت بظروف صحية سيئة اضطرتنى إلى التقليل منها.

■ تقيم فى المحلة منذ صغرك ولم تسحبك نداهة القاهرة بخلاف العديد من أبناء المدينة مثل جابر عصفور وسعيد الكفراوى.. لماذا؟

- اخترت أن أقيم فى المحلة ولم أحاول مطلقًا أن أنزح للقاهرة. هذه البلدة الصغيرة منحتنى أسرارها وحواديتها وحكاياتها وأحب أن أعيش بين الناس، بالتالى علاقتى بالمدينة والناس وذكرياتها جعلتنى أتمسك بها.

كما أننى بدأت الكتابة مبكرًا جدًا، ونُشرت لى أول قصة عام ١٩٧٠ فى الصفحة الأدبية بجريدة «المساء» والتى كان يقدمها عبدالفتاح الجمل، وقتها كنت فى المحلة ونشرت فى كثير من الدوريات وأنا أيضًا فى المحلة.

■ وكيف ألهمتك مدينتك الأثيرة فى الكتابة والإبداع؟

- المحلة بالنسبة لى مدينة لها خصوصية مهمة جدًا، كان بها فلاحون وعمال، وكان بها البيوت الطين والعمارات، والدراجات والسيارات والحمير، وكان لدينا أيضًا فى شمال المدينة غجر يقيمون هناك فى مكان خاص بهم.

هذا التنوع فى الشخوص والبيئات جعل لهذه البيئة روحًا متفردة، كما أن بيتنا كان يطل على نهر فكان ثمة علاقة بين المراكب والغرقى، وكانت على الضفة الأخرى حقول وغيطان حتى الأفق، وكل هذا أنا مدين له لأنه حرك فىّ أسئلة كثيرة عن أحلام الطفل الصغير والصبى بعد ذلك ونهاية هذا النهر وإلى أين يأخذنا، وجعل هذه المدينة بالنسبة لى أكثر ثراءً.

أنا أحتاج للكتابة كثيرًا جدًّا حتى أستنفذ كل ما طرحته البيئة وما زالت تطرحه.

■ ابنتك وسام جار النبى الحلو تكتب القصة أيضًا.. ووالدك كان يقرأ ويرسم.. هل تؤثر البيئة فى تكوين المبدع؟

- بالتأكيد، أنا كنت حسن الحظ لأنى وُلدت فى بيت كانت به مكتبة لأبى وفيها أمهات الكتب مثل ألف ليلة وليلة والظاهر بيبرس وجورجى زيدان، وكل هذه الكتب كنت على الأقل فى طفولتى أتفرج عليها إلى أن بدأت أقرأ حتى من قبل دخولى المدرسة، وكنت أقرأ أشياء خاصة بالأطفال مثل سندباد.

وبعد أن أصبحت صبيًا انتقلت إلى مكتبة أخى «بكر» وكان مترجمًا للروايات عن اللغة الفرنسية، فقرأت «موباسان» و«بلزاك»، ناهيك عن «محفوظ» و«السباعى» وطه حسين.

ثم أصبحت عندى مكتبتى الخاصة منذ أن كنت فى الثانوية، كل هذا أعتقد أنه كان أحد الروافد المهمة جدًا فى تثقيف هذا الصبى.

■ اختار يوسف إدريس قصة لك فى منتصف الثمانينيات كأفضل قصة وقتها.. حدثنا عن كواليس ما جرى؟

- نعم، كانت عن المجموعة القصصية «طعم القرنفل». لكنى أريد أن أقص عليك شيئا: فى البداية كنت أخاف أن ألتقى يوسف إدريس، كان بالنسبة لى شخصية كبيرة جدًا، وأذكر أننى ذات مرة دخلت إلى مقهى ريش فوجدته ينظر للشارع فخفت من نظراته، فتراجعت حتى خرجت من المقهى وجريت. كانت شخصيته طاغية جدًا.

وذات مرة كان هناك استفتاء كانت تقدمه الجرائد فى حينها وفوجئت به يقول عن مجموعتى إنها أهم مجموعة قصصية، وحدث أن التقيته بعد ذلك، وكانت أول مرة ونحن ذاهبين لمؤتمر فى العراق، وأصبح بالنسبة لى صديقًا جميلًا وعزيزًا وغاليًا، كما أنه دائمًا ظل الكاتب الكبير.

■ أنت أحد أفراد «شلة المحلة» الشهيرة.. هل تتذكر مواقف لا تزال فى ذهنك مع هذا الجيل من الكتاب؟

- جابر عصفور وسعيد الكفراوى ومحمد فريد أبوسعدة وأنا وغيرنا كنا من أبناء جريدة «المساء»، لكن سبقنا جابر عصفور أولًا إلى القاهرة، ثم لحق به سعيد الكفراوى واستمر فى القاهرة وهو الذى أحضر جميل عطية إبراهيم وإدوار الخراط وعبدالحكيم قاسم للمحلة.

وبالنسبة لى عندما كنت أذهب للقاهرة كان وجود «الكفراوى» يمنحنى الإحساس بعدم الغربة، حتى أصبحت لهؤلاء الأسماء قيمة عظيمة فى الأدب المصرى، ومن هنا عرفت يحيى الطاهر عبدالله وخليل كلفت وإبراهيم أصلان.

■ وماذا عن نجيب محفوظ؟

- «محفوظ» أنا رأيته وجلست معه منذ أول قصة نُشرت لى. أذكر أننا كنا فى يوم جمعة وأخذنى إبراهيم منصور إلى مقهى ريش ووقف أمام «محفوظ» وضحك ضحكته المجلجلة، وقال: «يا أستاذ نجيب مش عاوزين جار النبى الحلو ييجى»، فضحك «محفوظ» وأشار لى وأجلسنى بجواره وقال لهم: «جار فى حمايتى»، وظللت فى حمايته كأب طول العمر وكمعلم وكاتب كبير.

■ أخيرًا.. كيف ترى قيمة الجوائز للكاتب وتأثيرها على إبداعه؟

- للجوائز فرحة خاصة عند المبدع تدفعه للأمام، هو فى لحظتها يشعر بالتقدير وهذا ما يجعله ينتج نصوصًا جيدة يُشار إليها وتُصنَّف، وبالتأكيد تحثه على بذل المزيد من الجهد وأن يجود كتاباته أكثر.

رغم ذلك لا يحصل عليها كل كاتب لظروف مختلفة، لأننا نعرف أن الجوائز لها أبعاد أخرى، وحكام لهم ذائقتهم ورؤيتهم الخاصة، وهى فى نفس الوقت ليست معيار الجودة عند الكاتب.

