الرئيس السوداني يشيد بمستوى تطور العلاقات الثنائية مع إثيوبيا

أشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية السودانية الإثيوبية.



وأعرب البشير -خلال لقائه اليوم الخميس ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن- عن سعادته بانعقاد اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة، وعن أمله في أن تعمل اللجنة على إزالة كافة العوائق التي تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.



من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للعمل مع السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة الشعبين.



وأشاد بجهود الرئيس البشير لتعزيز العلاقات الثنائية، ونقل له تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل كافة اللجان بين البلدين خصوصا السياسية والاجتماعية والثقافية ولجنة الحدود.