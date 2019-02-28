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الخميس 28/فبراير/2019 - 07:36 م

هبوط مؤشرات الأسهم فى المغرب عند نهاية جلسة اليوم

هبوط مؤشرات الأسهم
dostor.org/2535800

أغلقت الأسهم في المغرب منخفضة في نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وسُجلت خسائر في قطاعات البناء ومواد التشييد، المواد الكيماوية والتعدين.

عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي سجل انخفاض عند 1.02%، ووصل الى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم ستروك للصناعة (CS:STR)، الذي ارتفعت قيمته 6.03% أو 1.42 نقطة وبلغ سعره 24.98 عند الإغلاق. في المقابل، سهم ميد بايبر (CS:PAP) واصل ارتفاعه عند 4.08% أو 0.87 نقطة وأغلق عند سعر 22.19، في حين سهم ألاينسز (CS:ADI) زاد 1.92% أو 1 نقطة بسعر 77 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Micro Data SA (CS:MIC)‎ منخفضا عند 7.27% أو 20.00 نقطة وتداول عند مستويات 255.00 عند الاغلاق. سهم ستوكفيس نورد (CS:SNA) تراجع بمقدار 6.26% أو 0.87 نقطة عند سعر 13.02، أما سهم بي إم سي آي (CS:BMCI) أغلق على هبوط عند 4.62% أو 35 نقطة بسعر 723.

عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 20 مقابل 8، في حين 6 بقي دون تغيير.

إرتفعت العقود الآجلة على عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر ابريل 0.26% أو 0.15 وأغلقت عند سعر $57.09 للبرميل. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، هبط عقود نفط برنت تسليم شهر مايو 0.38% أو 0.25 ووصل الى سعر $66.33 للبرميل، وأما عقد شهر ابريل فيما يخص عقود الذهب قد سجل انخفاضا بنسبة 0.36% أو 4.75 نقطة، وأغلق بسعر $1316.45 للأونصة.

زوج EURMAD أضاف 0.10% وتداول عند مستويات 10.8686، أما زوج USDMAD فقد واصل ارتفاعه نحو 0.05% ووصل الى مستويات 9.5551.

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