فرج عامر يشيد بالتوافد على المستشفيات للتبرع بالدم لمصابي محطة مصر

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأسمى آيات الشكر، للمواطنين الذين توافدوا على المستشفيات للتبرع بالدم، بهدف معالجة مصابي حادث حريق محطة مصر.



وقال النائب، إن مشهد توافد المصريين على المستشفيات، للتبرع بالدم، أشعر الجميع بالفخر، حيث أنه عكس عظم القيم لدى الشعب المصري، في جميع طوائفه رجالا ونساء، شيوخا وشبابا.



وثمن النائب المبادرات التي أطلقتها الأحزاب والشخصيات العامة للتبرع بالدماء، متوجها بالتعازي لأسر المصابين والضحايا الذين خلفهم الحادث الأليم.



وأشار إلى أن البرلمان سيبحث خلال الفترة المقبلة منظومة التأمين في هيئة السكك الحديدة، لبحث تطوير المنظومة والحفاظ على أرواح المواطنين.