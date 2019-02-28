حقوق الإنسان اليمنية تدين تفجير ميليشيات الحوثي منازل المدنيين في حجة

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الخميس، قيام ميليشا الحوثي بتفجير منازل المواطنيين في محافظة حجة.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - إن الميليشيا الحوثية أقدمت، أمس الأربعاء، على اقتحام قرية بمنطقة النامرة شمال غربي العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة وقامت بتفجير ونسف ما لا يقل عن ١٣ منزلًا من منازل بني جبهان وبني الجشيبي.



وأضاف البيان "أن هذه الجريمة تأتي مع استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيا على قرى وعزل مديريات حجور منذ أكثر من أربعين يومًا في عقاب جماعي مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي هناك مما نتج عنه ضحايا وخسائر والممتلكات وسقط إثر ذلك عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح".



وتابع البيان أن الميليشيا الحوثية تنتهج جريمة تفجير منازل معارضيهم بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، موضحًا أن الميليشيا فجرت ونسفت أكثر من ٩٠٠ منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات الجمهورية.



وأكد البيان أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216.