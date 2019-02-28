فريق فني تونسي يزور ليبيا للكشف عن مصير صحفيين مفقودين

توجه فريق فني تونسي إلى مدينة بنغازي الليبية لرفع عينات وراثية جينية قابلة للتحليل، للكشف عن مصير الصحفيين التونسيين، سفيان الشرابي ونذير القطاري، المفققودين في ليبيا منذ 8 سبتمبر 2014.



وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، أن زيارة الفريق الفني التونسي إلى ليبيا تأتي في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها السلطات التونسية بالتعاون مع نظيرتها الليبية من أجل استيفاء كافة المعلومات حول مصير الصحفيين التونسيين المفقودين.



وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد أعلن، في يوليو الماضي، خلال لقائه مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي الليبية، أن تونس سترسل بعثة إلى بنغازي من أجل استيقاء المعلومات حول مصير الصحفيين التونسيين المختفيين منذ سنوات.



يشار إلى أن الشرابي والقطاري تم احتجازهما من قبل مجموعة مسلحة في ليبيا أثناء تواجدهما هناك في مهمة صحفية لتغطية الأحداث الجارية، وبررت العملية بعدم حصول الصحفيين على إذن بالعمل داخل الأراضي الليبية، ومنذ 8 سبتمبر 2014 انقطع الاتصال بالصحفيين التونسيين وظل مصيرهما مجهولًا رغم الجهود التونسية والدولية المبذولة في هذا الملف.



وفي مايو 2018 أعلنت رسميًا هيئة الدفاع عن الصحفيين الشرابي والقطاري عن تدويل قضية الاختفاء، كما تم إرسال عريضة موقعة من قبل مجموعة من المنظمات المساندة لملف الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية.