كندا تنضم إلى الولايات المتحدة في بعثة الفضاء المتجهة إلى القمر

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، انضمام بلاده إلى مشروع فضاء أمريكي يعود بالإنسان إلى القمر ويمهد الطريق نحو مزيد من عمليات الاستكشاف على كوكب المريخ، مشيرًا إلى تخصيص ملياري دولار لبرنامج الفضاء الأمريكي.



ويضم المشروع المعروف باسم "بوابة القمر" موقعًا استيطانيًا على سطح القمر يوفر مساحة للعيش لرواد الفضاء، ومحطة لرسو السفن الفضائية ومختبرات الأبحاث.



وفي كلمته في مقر وكالة الفضاء الكندية في سانت هوبيرت في مقاطعة كيبيك، قال ترودو "إن الاستثمار التاريخي الكندي سيخلق فرص عمل جيدة للكنديين، وسيبقي برنامج رواد الفضاء الخاص بنا، وصناعة الطيران لدينا قوية ومتنامية، في الوقت الذي تفتح فيه عالمًا جديدًا من الاحتمالات للبحث والابتكار الكندي".



ويأتي هذا الإعلان وسط الاضطرابات المستمرة داخل حكومة ترودو على خلفية فضيحة "إس إن سي – لافالين" حيث واجه رئيس الوزراء أسئلة حول القضية خلال المؤتمر الصحفي.



وأعلن ترودو تخصيص مبلغ 2.05 مليار دولار على مدى 24 سنة نحو برنامج الفضاء الكندي و150 مليون دولار على مدى خمس سنوات باتجاه برنامج "بوابة القمر".



وقال ترودو إن هذا الاستثمار سيخلق المئات من الوظائف ذات الأجر الجيد ويساهم بـ100 مليون دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي لكندا.