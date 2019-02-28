أندريه ذكى يكشف رؤية الهيئة الإنجيلية فى العمل التنموى

ترأس القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتسليم جوائز "صموئيل حبيب 2019"، للتميز في العمل الاجتماعي، لإحدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها للمجتمع، وأخرى لقيادة دينية مسيحية تقدم خدماتها إلى جميع أبناء الوطن دون تمييز.



وقال الدكتور القس أندريه ذكي في كلمته إنه تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وللعام الخامس عشر بجائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي، حيث تٌمنح جائزة لجمعية أهلية متميزة في عملها وتقدم خدماتها للفقراء دون تميز على أساس الدين او الجنس او العقيدة، وأيضًا تُمنح الجائزة لقيادة دينية مسيحية تقدم عملًا اجتماعيًا متميزًا يخدم أفراد المجتمع جميعًا، إلى جانب خدمتها الدينية، وهو ما نادى به الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب مؤسس الهيئة مؤكدًا على أهمية دور الكنيسة في خدمة المجتمع.



وتابع شكل الدكتور القس صموئيل حبيب رؤية فكرية جديدة داخل المجتمع المصري، تَتَلمذَت على يديه أجيال وأجيال، ولقد كنت واحدًا ممن تعلموا في هذه المرسة، فتعلمنا من الراحل العظيم العمل الجماعي وإدارة الازمة واهمية العمل المؤسسي. تعلمنا أهمية الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من الخبرات التي تقوم بها هيئات ومؤسسات تعمل في نفس المجال.



واستطرد: "تعلمنا أن الاختلاف والتنوع يساهم في دور أكثر قوة وفاعلية، تعلمنا احترام الرأي الاخر فلقد كان الكتور القس صموئيل حبيب سابقًا عصره بعشرات السنين، ومن هذا المنطلق تأسست رؤية الهيئة في خدمة المجتمع وبذلك استطاعت أن تصل الهيئة بخدماتها اليوم الى أكثر من ثلاثة ملايين مواطن مصري في العشرات من القرى والعشوائيات، لتخدم أفقر الفقراء تنمويًا وصحيًا واقتصاديًا".



وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته أن هناك العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة لخدمة المجتمع وقد اردت ان أقدم بعض النماذج لبرامج ومشروعات قد حدث بها تطورًا هامًا خلال العاميين الماضيين.



ولفت " أندريه" أنه في مجال التنمية تم دراسة الوضع الراهن وتبعياته على العمل التنموي، وكيفية التطلع إلى رؤية مستقبلية تُؤمِّن استمرارًا فاعلًا ومؤثرًا للعمل التنموي الذي تقوم به الهيئة في العمل مع المجتمعات المحلية الفقيرة والمهمشة في المناطق الريفية والحضرية والعشوائية، لتحسين نوعية الحياة، وتم التركيز على أهم التوجهات التنموية الحالية في ظل التحديات والفرص في الوضع الراهن.



وتابع على مستوي مجال التمويل متناهي الصغر تؤمن الهيئة بأن التمويل متناهي الصغر واحد من آليات مكافحـة الفقـر والبطالة ووسيلة ومنهج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتمكين النشطاء اقتصاديًّا من الفئات الأكثر احتياجًا، ولا سيما النساء وخاصةً معيلات الأسر والشباب وذوي الإعاقة، لذا توسعت بالفروع لتصل إلى 30 فرعًا يخدم 400 مجتمع في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة الكبرى والمنوفية، وقد وصل عدد العملاء بالمحفظة النشطة بنهاية 2018 إلى 57820 عميلًا.



وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على مساندة المبادرات الاقتصادية من مشروعاتٍ متناهية الصغر يقوم بها عملاؤها فأصدرت 228 ألف قرض، نسبة السيدات فيها تصل الى 70%.



وتابع ذكي أما على مستوي مجال حوار الثقافات، ففي الأعوام الثلاثة الأخيرة طور المنتدى توجهاته واستراتيجيات عمله آخذًا في الاعتبار المتغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية ومتلاحمًا مع قضايا واهتمامات المجتمع المصري والإقليمي والدولي، فتبنى عددًا من استراتيجيات العمل منها: العمل على بناء وتأهيل كوادر قيادية شبابية من القادة الدينيين وشباب الأكاديميين وإعلاميين وممثلي المجتمع المدني وفق منهج متكامل يتضمن المعارف المتعلقة بقضايا الحوار والمواطنة وقبول الآخر والمهارات الخاصة بالتفاوض والتواصل.



في مجال Social Business، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن الخبرات السابقة للهيئة مكَّنتها من إعادة تنظيم مواردها والاعتماد عليها بشكل أكبر كخطوةٍ في اتجاه الاعتماد على ذاتها ماليًّا، مع عدم الإخلال برسالتها الأساسية لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة بالمجتمع المصري، وفى هذا الساق تَتَبنى الهيئة حاليًا من خلال هذه الاستراتيجية مشروعاتٍ في مجالات الصحة والزراعة.