محمد الباز يكتب: إنهم يستهدفون الدولة المصرية

نحتاج لانتظار نتائج التحقيق فى الحادث فاستباق الأحداث يعنى أننا نُدخل أنفسنا فى ساحات الجحيم

الأعداء يجتهدون لخلخلة الدولة المصرية كلها وليس النظام الحاكم فقط ونحتاج البعد عن روح الإحباط





يحلو لمن يقدمون أنفسهم للرأى العام المصرى على أنهم معارضون أشداء، أن يتحدثوا عن اختلافهم مع النظام ورجاله، وأنهم لا يتعرضون للدولة المصرية ولا مؤسساتها، وهى حيلة أعتقد أنها أصبحت مكشوفة بشكل كامل للجميع، الصغير قبل الكبير، والمواطن المنصرف عن السياسة قبل المواطن المنغمس فيها.

لن أحدثك عن أشخاص محددين، فأنت تعرفهم جيدًا، إن لم يكن من باب الاتفاق معهم، فمن باب الفضول الذى يدفعك لمتابعة ما يقولون، وهو كثير ومعظمه غث لا يسمن ولا يغنى من جوع.

فقط سأضع أمامك منظومتهم التى تتحرك من الخارج عبر منصات إعلامية تطلق مقذوفاتها علينا من تركيا وقطر، بتفكير وتخطيط وتدبير من أجهزة مخابراتها وبتمويل سخى لا ينقطع من أنظمتها السياسية.

انطلقت هذه المنظومة بعد ٣٠ يونيو بتوحش، قصدوا من خلالها القضاء على الأخضر واليابس فى مصر، والتهام كل ما يصادفهم من خطوات ناجحة أو إنجازات لا تستطيع عين أن تخطئها، لكن ولأن الهوى السياسى هو الذى يحركهم، ستجدهم يتعمدون إهالة التراب على كل وأى شىء.

يحاول هؤلاء إقناعك بأنهم يحبون مصر الدولة، ويعملون من أجلها، وأنهم يعارضون النظام السياسى فقط، لكن هذا إفك كامل يجب أن ننتبه له.. فهم لا يعملون لخلخلة النظام القائم تمهيدًا لإسقاطه، بل يجتهدون لخلخلة الدولة المصرية كلها، لأنهم لا يستطيعون أن يعودوا من منافيهم مرة أخرى، إلا إذا تهدمت الدولة كلها وانهارت مؤسساتها، لأنهم يدركون جيدًا أن مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية لفظتهم ولن تقبل بهم مرة أخرى، أو تسمح لهم بدخول مدينتنا من جديد.

ستسألنى حتمًا عن دليلى على ما أقول؟

سأقول لك تابع جيدًا ما يقولونه، ستجدهم يشككون فى كل التقارير الدولية التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى وتقدمه، ولا هدف لهم من وراء ذلك إلا التشكيك فى كل الخطوات الاقتصادية التى تقدم عليها الدولة وتنفذها، ضاربين عرض الحائط بأن هذه المنظمات الدولية لا يمكن أن تجامل أو تنافق أو تقول شيئًا لا تراه على الأرض.

تابع أيضًا تقاريرهم ومناقشاتهم عن مؤسسات الدولة الأمنية، الجيش والشرطة، ستجدهم يستهدفونها لذاتها، يشككون فى شرعية حربها على الإرهاب بكل وأى طريقة، ليشعرونك بأن هذه المؤسسات تخدعك ولا تعمل من أجلك، ضاربين عرض الحائط بالتهديدات الكبرى التى يتعرض لها الوطن، كما أنهم لا يلتفتون أبدًا لمن يرتقون من شهداء، بل يؤلبون الناس على هذه المؤسسات من خلال تشويهها بالباطل، والتقول عليها بكل ما هو مزيف وباطل.

تابع كذلك استهدافهم مؤسسة القضاء المصرى، التى تعمل باحترافية شديدة، وتمارس عملها باستقلالية تامة، تجعلنا نحن نقول إن هناك بطئًا فى عمليات التقاضى.

لا تزال أمامك قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار الشهيد هشام بركات، ساخنة لم تبرد أوراقها، لقد ظلت هذه القضية متداولة فى المحاكم لما يقرب من أربع سنوات، مئات من جلسات التحقيق فى النيابة، وعشرات الجلسات العلنية التى تحدث فيها المتهمون ومحاموهم، لكن، وبعد صدور الحكم وتأييده على المتهمين وتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجدنا من يشكك فى الحكم وفى القضاة بحجة أن المتهمين أنكروا اتهاماتهم الأولى لأنها جاءت تحت تأثير التعذيب، فى خطة محكمة لإهالة التراب على مؤسسة القضاء كلها.

انظر أيضًا لما يقومون به ضد مؤسسة الإعلام، وكان غريبًا بالنسبة لى أن أُجراء الجماعة الإرهابية، الذين يعملون بتعليمات واضحة من أجهزة مخابرات خارجية ضد مصر، يتهمون الإعلاميين المصريين على اختلاف توجهاتهم وطرائق أدائهم أنهم يعملون من أجل النظام، فى عملية إسقاط نفسية واضحة، وكأنهم يريدون إبعاد التهمة عن أنفسهم، رغم أنها ثابتة عليهم ولا يحتاج الأمر إلى أدنى دليل على ذلك.

يعرف هؤلاء الأُجراء أن الإعلام المصرى يقوم بدور كبير فى تثبيت أركان الدولة المصرية، فقرروا التشكيك فيه، وفى كل من يعملون فيه، حتى يصرفوا الناس عنهم، فتخلو الساحة أمامهم، ليلعبوا بوعى الناس وتشكيله وتوجيهه إلى الوجهة التى يريدونها، ولذلك لم يكن غريبًا أبدًا تركيزهم على كل ما ينشره الإعلام أو يقوله الإعلاميون المصريون.

يدّعى هؤلاء أنهم ينحازون إلى الشعب المصرى، وهذه هى الكذبة الكبرى التى يعملون على ترسيخها، وإذا أردت دليلًا مؤكدًا على ما أقوله، فسأحيلك على الفور إلى ما جرى بعد حادث قطار محطة مصر صباح الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

كانت المشاهد التى خلّفها الحادث وراءه مفزعة، كارثة بكل المقاييس، أهلنا الطيبون يستقبلون يومهم بهمة ونشاط، خرجوا ليباشروا مصالحهم وأعمالهم، فإذا بهم فى أقل من دقيقة يتحولون إلى أشلاء بسبب اصطدام جرار قطار بمصدات المحطة التى لم تتحمل فحدث الانفجار الكبير.

فى مثل هذه الحوادث المفزعة يقتضى العقل والمنطق أن ننتظر نتائج الفحص والتحقيق لنعرف ما حدث، استباق الأحداث يعنى أننا نُدخل أنفسنا فى ساحة الجحيم، ونعيش فى حالة من التيه، نتبادل الاتهامات والتفسيرات والفتاوى التى لا تستند إلى أى معلومات من أى نوع.

ماذا فعل هؤلاء؟

استخدموا منصاتهم الإعلامية وصفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعى، واقتطعوا جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح أحد المشروعات القومية فى محافظة قنا، كان يتحدث خلالها عن أولويات إصلاح السكك الحديدية، ورغم أن الرئيس كان يتحدث عن خطة الإصلاح الكاملة التى يريدها، محددًا أدوار الجميع فيها، إلا أنهم فصلوا كلمة من سياق الحديث حتى يُفهم منها أنه لا يريد أن يضخ أموالًا فى إصلاح المنظومة، ولكن يضعها فى البنوك ليحصل على مكاسبها.

دعك من أن هذا الكلام غير منطقى بالمرة، ولا يمكن أن يتحدث به أحد، لكنهم لعبوا على وعى الناس والرغبة فى توجيهه، فنشروا المقطع على صفحاتهم، وأرسلوه على التليفونات الخاصة للمواطنين، حتى وجدناه على تليفونات تلاميذ المدارس الثانوية، وذلك كله للتشكيك فيما تقوم به الدولة.

تم وأد هذه الفتنة بعد إذاعة كلمة الرئيس كاملة، التى أظهرت زيف ما ذهبوا إليه، لكنهم لم يتراجعوا، لأنهم فى الأساس لا يتحرون الحقيقة ولا يعرفونها ولا يريدونها، بل أصروا على ما قاموا به.

هنا، لا يمكن أن أعيب على هؤلاء المرجفين، لأن أهدافهم معروفة لدينا، لكن العيب كله على هؤلاء الذين وقعوا فى فخهم، وساروا وراءهم، والمؤسف أن من بين نخبتنا الثقافية والإعلامية من كانوا أسرى لهؤلاء الكاذبين، فرددوا ما قالوا، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عما يقوله الرئيس، وما يقصده بشكل صحيح.

هنا، تظهر لى أهمية معركة الوعى التى تحدثت عنها كثيرًا، وهى معركة لا تقل فى أهميتها أبدًا عن معركتى الحرب على الإرهاب، وإعادة بناء الدولة مرة أخرى.. فوعى الناس هو الذى بدد خطة أُجراء الجماعة الإرهابية وأنهكها، وهو وعى يجب أن نعززه، ونلفت انتباه الجميع إلى أهمية الاعتماد عليه فى المعركة الكبرى.

لقد ترك هؤلاء الأُجراء الضحايا خلفهم، لم ينتبهوا لهم، وركزوا على التشكيك فى الدولة، قبل أن تظهر أسباب الحادث الذى هو فى النهاية نتيجة تقصير وإهمال واضحين، وهو ما يؤكد نوايا هؤلاء الخبيثة، إنهم لم يلتفتوا إلى إجراءات الدولة المصرية التى بدأت على الفور فى التعامل مع الحادث، ثم فى محاسبة المقصرين والمهملين، ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل اعترفت الدولة بمسئوليتها السياسية عما حدث، فقبلت استقالة وزير النقل، هشام عرفات، على الفور، فأرواح الناس بالنسبة للدولة مقدسة.

يلعب هؤلاء الأُجراء على نشر روح الإحباط فى قلوب الناس وأرواحهم، حتى تدفعهم إلى الخروج على الدولة، تجعل منهم أدوات لتحقيق أهدافهم، فالاستقرار الذى تسعى إليه الدولة ليس فى صالح الجماعة ولا من يعملون بأوامرها وأموالها.

وتخيل أن أحدهم وهو ينعم بالحماية والتمويل الكبير بعيدًا عن أرض مصر، يدفع المواطنين للاعتراض والاحتجاج، مستغلًا غضبًا هنا أو احتقانًا هناك، ولا أعرف منطق مَنْ يستجيبون له؟، هذا إذا استجابوا، فما أسهل أن تنصّب نفسك زعيمًا وأنت لست فى أرض المعركة.

لقد أفسد وعى الناس، الذى نراهن عليه، خطة هذا السفيه، فبعد أن كان يخاطب المواطنين بـ«اطمن إنت مش لوحدك»، رد عليه الجميع بـ«خاف إنت لوحدك»، وهذه هى الحقيقة، فهو وحده يعمل لهدم هذه الدولة العصيّة على الهدم، لكن خياله المريض يصور له عكس ذلك.

لقد علمتنا التجارب أن الحفاظ على استقرار هذا البلد هو الخير كله، وأى لعب فى أمنه واستقراره خسارة للجميع، إلا هؤلاء الذين يريدون استعادة السلطة مرة أخرى، ولأنهم يعرفون أنهم لا يمكن أن يتحقق لهم ذلك والدولة قوية، فهم يخططون لهدمها على رءوس من فيها أولًا.

هؤلاء لا يستهدفون النظام أبدًا، بل يستهدفون الدولة المصرية كلها.. وإذا أردت دليلًا جديدًا على ما أقول، فليس عليك إلا أن تعيد قراءة ما كتبت مرة أخرى.

