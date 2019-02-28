"الطوارئ" بالسودان تصدر أول أحكامها على متهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية

أصدرت محكمة طوارئ بحري بولاية الخرطوم بالسودان، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن والغرامة على أحد المتهمين ضبط أثناء محاولته تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، وذلك في أول حكم تصدره محاكم الطوارئ منذ تشكيلها عقب إعلان حالة الطوارئ بالسودان.



وتضمن الحكم سجن المتهم لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيه سوداني وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 شهور، وذلك لحيازته مبلغ 30 ألف ريال سعودي و9650 روبية هندية، وإخفائها في ملابسه محاولا تهريبها أثناء مغادرته إلى الهند، حيث تم القبض عليه وإحالته لنيابة الطوارئ المختصة التي أحالته بدورها لمحكمة طوارئ بحري فأصدرت حكمها المتقدم.