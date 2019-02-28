الجيش الوطني الليبي يسيطر على حدود ليبيا مع تشاد والنيجر والجزائر

سيطر الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، على مدينة غات ومنطقة العوينات الغربية على الشريط الحدودي مع الجزائر.



وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني أحمد المسماري، في بيان عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر، أن القوات المسلحة تدخل منطقة العوينات الجنوبية الغربية وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة.



وأضاف "القوات المسلحة تدخل إلى جوهرة الجنوب مدينة غات التاريخية وأهالى المدينة يستقبلون أبناءهم أبطال القوات المسلحة بكل حفاوة وترحاب".



وأكد الجيش الوطني أن القوات المسلحة تبسط سيطرتها سلميا على حقل الفيل، وتقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.



ومن جانبها ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الجيش الوطني الليبي يسيطر الآن على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر والجزائر.