الصحة تطلق المرحلة الثالثة من "100 مليون صحة" في 7 محافظات غدًا

تطلق وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من حملة"100 مليون صحة" فحص المواطنين من فيروس "سي" والأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، في 7 محافظات تشمل "الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا".



وقال المستشار أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، لـ "الدستور"، إن المرحلة الثالثة تضم أكبر عدد من السكان بإجمالى 23 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه تم تحديد 2450 نقطة مسح ما بين ثابتة ومتحركة وبمشاركة أكثر من 7000 عضو من الفرق الطبية والإدارية.



وأضاف أنه تم تجهيز جميع مراكز ونقاط المسح بالكواشف الطبية وأجهزة قياس السكر ومؤشر كتلة الجسم، كما تم تجهيز جميع مراكز العلاج لاستقبال المواطنين واجراء الفحوصات، حيث تم تجهيز 94 مركز لعلاج الأمراض غير السارية بخلاف مراكز علاج فيروس "سي".



وأشار إلى أعضاء الحملة قادرين على استقبال أي أعداد قد تتردد على أماكن الفحص، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية فى المرحلة الثانية كانت تستقبل 14 مواطنًا في الثانية ووقت الذروة كانت تصل لـ 25 مواطن فى الثانية الواحدة.



وقال المهندس أيسم صلاح، إنه لم يتقرر بعد مد الحملة فى المرحلة الثانية منها، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص مراكز فى محافظات المرحلة الثانية لاجراء الفحص للمواطنين من فيروس سى والأمراض غير السارية، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة تلك المراكز من خلال الموقع الاليكترونى أو الخط الساخن للمبادرة.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب جميع الفرق الطبية المشاركة فى المرحلة الثالثة من حملة "١٠٠ مليون صحة"، حيث تم تدريب ١٧٦٥ عضوا من المشاركين فى الحملة، على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، وتدريب جميع مدخلى البيانات على الإدخال الالكتروني للبيانات والنتائج على برنامج المسح، ويقوم كل متدرب سيقوم بتدريب مجموعة عمل فى محافظته.