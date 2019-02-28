يوفنتوس يعلن جاهزية رونالدو للمشاركة في لقاء نابولي

أعلن نادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في لقاء القمة مع نادي نابولي الوصيف الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإيطالي.

وكان رونالدو، تعرض لإصابة في الكاحل، وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية غيابه عن مباراة فريقه المهمة ضد نادي الجنوب الإيطالي.

وأكد يوفنتوس في تقرير رسمي، جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة، بعد أن تلاشت مخاوف إصابة الكاحل التي تعرض لها.

وكان رونالدو تدرب منفردًا، أمس الأربعاء، وتم إجراء اختبارات له على يومين، لضمان جاهزيته للمشاركة أمام نابولي.

يذكر أن اليوفي يتصدر الدورى برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي.