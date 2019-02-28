دي خيا يقرر تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" على موقعها الاليكتروني، اليوم الخميس، البقاء مع فريق مانشستر يونايتد، والتوقيع على عقد جديد مع النادي.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يخص عقد دي خيا الجديد، إلا أن مصدر أكد للصحيفة البريطانية أن النادي وخورخي مينديز وكيل الحارس الإسباني، يتناقشان حول إمكانية أن تكون قيمة الراتب الأسبوعي في ذلك العقد 375 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن دي خيا أغلق باب الانتقال إلى ريال مدريد، بعد أن ضم الأخير البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة إلى شعور حارس اليونايتد بأنه تعرض لهجوم غير عادل من الإعلام الإسباني، في الأشهر الماضية.

يذكر أن عقد دي خيا الحالي ينتهي في صيف 2020، وبالتالي سيكون الحارس حرًا في التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير المقبل، إذا لم يوقع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.