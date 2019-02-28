مصطفى فتحي يعود من ألمانيا غدا.. ويغيب عن المشاركة لمدة من 8 إلى 12 أسبوعا

كشف أمير مرتضي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم، عن موعد عودة مصطفى فتحي، لاعب الفريق من ألمانيا، وكذلك مدة غيابه عن الملاعب.



وقال المشرف على الكرة - في تصريح - "مصطفى فتحي يعود غدًا الجمعة من ألمانيا، بصبحة محمد أسامة طبيب الفريق وذلك بعد إجرائه عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحي".



وأضاف أمير مرتضى: "نتائج الفحوصات التي أجريت على اللاعب أظهرت سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تمامًا، وبذلك يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ٨ إلى ١٢ أسبوعًا".