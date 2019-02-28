وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي (صور)

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطار مرسى علم الدولي، في إطار الجولات التفقدية لمتابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.



وشدد "يونس" خلال الجولة على مراجعة جميع الإجراءات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والأسوار الخارجية وأبراج الحراسة بالمطار، بما يتناسب مع حركة التشغيل الحالية والمستقبلية فى ظل ارتفاع الحركة السياحية بمدينة مرسى علم.



كما وجه بضرورة زيادة سعة المطار وسعة الترمك من خلال إنشاء ممر إضافي، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات السفر والوصول، حيث يعد مطار مرسى علم أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمصر.



يذكر أن مطار مرسى علم هو أول مطار مصري يعمل بنظام الـ"BOT"، ويساهم في دعم حركة السياحة المتزايدة بمنطقة البحر الأحمر.