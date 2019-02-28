نائب رئيس اتحاد العمال يطالب النواب بتشريع لتوقيع عقوبات رادعة على المهملين في العمل

طالب عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، مجلس النواب، بتشريع يضمن توقيع عقوبات رادعة للمهملين في العمل، وممن يتسببون في إراقة دماء الأبرياء.



ونعى الجمل، ضحايا حريق قطار محطة مصر أمس، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومشددا على ضرورة تقديم المتسببين في الحادث للمحاكمة العادلة الناجزة، لاسيما وأن مسلسل الإهمال لايزال يضرب عددا من مؤسسات الدولة وعدم المحاسبة يدفع بمزيد من الأزمات والكوارث.



وقال: "من آمن العقوبة أساء الأدب، لذا فإن العقاب الرادع سيكون خير وسيلة للرد على كل من تسول له نفسه التهاون في عمله، خصوصا بعدما تبين تحرك القطار الذي اصطدم بالرصيف من دون سائق".



وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن استقالة وزير النقل ليست حلا للأزمة، ولكن يجب أن يأخذ كل مهمل عقابه، خاصة أن ما شهدته البلاد أمس فاجعة حقيقية تسببت في حزن كل المصريين.



وعلى جانب آخر، أشاد عبدالمنعم الجمل، بما شهدته المستشفيات المحيطة بمكان الحادث والتي شهدت إقبالًا كثيرا من المصريين للتبرع بالدم للمصابين، فضلا عن بسالة أبناء الشعب المصري الأصيل الذين كان لهم دور في إنقاذ ما يمكن إنقاذه أثناء وقوع الحادث.