أندريه ذكي يترأس احتفالية "صموئيل حبيب" (صور)

ترأس القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتسليم جوائز "صموئيل حبيب 2019"، للتميز في العمل الاجتماعي، لإحدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها للمجتمع، وأخرى لقيادة دينية مسيحية تقدم خدماتها إلى جميع أبناء الوطن دون تمييز.



وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "إن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب ترك لنا الرسالة التي كرَّس حياته من أجلها، والتي ما زالت تؤثِّر فينا وفي الكثير من شركائنا في المجتمع المصري، وتقديرًا لهذه الرسالة وتشجيعًا لاستمرارها أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000".



وأضاف: "يتم منح جائزة الجمعيات لمؤسَّسة أهلية متميزة في العمل الاجتماعي، والتي تقدِّم خدماتها وعملها للجميع بدون تمييز، وتبتكر في ذلك أساليب جديدة ومتميِّزة، وجائزة القيادات العامة التي تُمنح لشخص يُقدِّم أعمالًا وخدمات متميزة تساهم في التَّقدُّم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، حيث يمنح كل فائز مبلغ 100 ألف جنيه، إضافة إلى شهادة تقدير ودرع صموئيل حبيب".



وعن أبرز الفائزين بالجائزة من مؤسَّسات متميِّزة في العمل الاجتماعيّ السنوات السابقة، مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب 2013، وجمعية 7 مليون معاق، وجمعية أصدقاء الأطفال المرضى بالسرطان، ومؤسسة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام 2016، وجمعية أصدقاء الأطفال المرضى بالسرطان واحة الصحة والأمل 2017، ومن القيادات المسيحية، الأنبا توماس أسقف القوصية، والأب منير فايز خزام اليسوعي، والأب بولس نصيف يعقوب مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، والقس مكرم نجيب، الراعي الشرفي للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.



يذكر أن القس صموئيل حبيب هو مؤسس ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية منذ عام 1950 حتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية، وكرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.