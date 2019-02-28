الخميس 28/فبراير/2019 - 06:56 م
مباحثات بين "التحرير الفلسطينية" و"الأونروا" حول خدمات وميزانية الوكالة الأممية
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افتتح نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أول معرض للأدوية البيطرية في صعيد مصر، والمقام بمدينة أسيوط خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل، وبالتعاون مع مديريتي الطب البيطري ...
نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، اليوم الخميس، ندوة بعنوان مناقشة التعديلات الدستورية وبحضور قيادات عمال 52 نقابة عمالية بالمحافظة، وبدوي النويشي عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى، وأمين مساعد ...
انطلقت أولى فعاليات المبادرة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بالتنسيق مع الكنائس لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة، ومشاركة ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، لإحياء مسار رحلة العائلة ...