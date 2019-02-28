القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

رياضة
الخميس 28/فبراير/2019 - 06:55 م

أحمد شوبير يجتمع مع رؤساء أندية القسم الثاني لمناقشة نظام الصعود والهبوط بالدوري

أحمد شوبير
أحمد شوبير
أ ش أ
dostor.org/2535762
اقرأ أيضًا
منذ يومين

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

منذ أقل من شهر

توابع التعادل الإفريقى فى الزمالك: جروس على كف عفريت.. ومعاقبة كهربا وأوباما

الآن

الطب الشرعى: الانتهاء من تشريح جثث حادث محطة مصر لتسليمهم لذويهم

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

مدير "باركليز" السابق يدلي بشهادته حول تورط قطر بقضية البنك

مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة يكشف دور "البلتاجي" في اقتحام الحدود

ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب مذبوح بالمرج

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أول صورة للمتهمين في حادث قطار محطة مصر داخل النيابة

بيان عاجل لرئيس الحكومة بشأن تكرار حوادث القطارات واستمرار نزيف الدماء

ألبومات الصور

افتتاح أول معرض للأدوية البيطرية فى أسيوط (صور)

ندوة لمناقشة التعديلات الدستورية فى بنى سويف

إطلاق مبادرة لإحياء مسار العائلة المقدسة بالشرقية

رصيف نمرة 6 اليوم.. بقايا حريق قطار رمسيس

رياضة

اتحاد الكرة يعلن قيد 3 لاعبات بالمصري القاهري قادمات من "ميت خولي"

يوفنتوس يعلن جاهزية رونالدو للمشاركة في لقاء نابولي

دي خيا يقرر تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب مذبوح بالمرج

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أول صورة للمتهمين في حادث قطار محطة مصر داخل النيابة

بيان عاجل لرئيس الحكومة بشأن تكرار حوادث القطارات واستمرار نزيف الدماء

ads
كشكول

بالصور.. الجيزة تنظم مسابقة في الإذاعة المدرسية والمناظرات

"نظرية استخدام الألوان فى العلاج" ندوة باقتصاد منزلي طنطا

دراسات "القاهرة" تستصيف تصفيات مسابقة القرأن الكريم فى الإمارات

لغة عربية القاهرة تستضيف رئيس المجلس العلمى المغربى

برامج تقوية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

الأمصار

"الدول العربية" ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإسرائيلية بغزة

البرلمان البريطاني يقر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

الرئيس اللبناني يعزي السيسي والمصريين بحادث قطار محطة مصر

ملادينوف يكشف 10 الاف فرصة عمل مؤقتة في قطاع غزة

بواسطة "عدسة" هاتفة.. مخرج عراقي يحقق نجاحا عالميا بفيلمه

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

مباريات
الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎