أحمد شوبير يجتمع مع رؤساء أندية القسم الثاني لمناقشة نظام الصعود والهبوط بالدوري

افتتاح أول معرض للأدوية البيطرية فى أسيوط (صور)

افتتح نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أول معرض للأدوية البيطرية في صعيد مصر، والمقام بمدينة أسيوط خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل، وبالتعاون مع مديريتي الطب البيطري ...