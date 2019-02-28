28 مارس اعتماد تضامنات الشركات لبرامج الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة، بدء اعتماد إقرارات التضامن بين الشركات السياحية لموسم الحج المقبل اعتبارًا من يوم 28 مارس المقبل حتى الرابع من شهر إبريل، بشرط أن تقوم الشركة المسؤلة عن التضامن تقديم إقرارات التضامن مختوم بختم صحة التوقيع من البنك باسم حساب الشركة، وأن تكون كافة الشركات الموجودة بالتضامن ُمسددة للاشتراك السنوي للغرفة.



كما اشترطت الضوابط المنظمة لرحلات الحج لهذا العام، أن يتم التضامن بين الشركات لكافة المستويات (خمس نجوم – أربع نجوم – اقتصادى – بري) بحد أدنى 50 حاجا داخل التضامن لكل مستوى شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.



يذكر أن الشركة - رأس التضامن - تكون مسؤلة أمام وزارة السياحة والغرفة في إنهاء إجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن لحجاج الشركة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك في تسليم ومراجعة عمليات الحج وحقائب الحجاج، وستجرى قرعة الحج السياحى فى السابع والعشرين من مارس المقبل.