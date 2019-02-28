"إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة".. ندوة بثقافة الغربية (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث نظمت مكتبة كفر حجازي الثقافية يوما ثقافيا للعديد من طلبة المدارس بغرض التعرف على الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقدمها المكتبة.



فيما عقد قصر ثقافة الطفل بطنطا ندوة بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول" استعرض خلالها محمد أحمد أبرز النماذج المصرية والعالمية من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن رفعوا شعار "الإعاقة ليست إعاقة جسد بل هي إعاقة روح".



وفي نفس السياق؛ استعرض علاء عبدالفتاح خلال محاضرة ثقافية لقصر ثقافة المحلة الكبرى تحت عنوان "طرق اكتشاف القدرات الابداعية لذوي الاحتياجات الخاصة" تجربته الشخصية باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاع ترويض إعاقته بالرضا بما قسمه الله له والعمل الجاد، وطالب جميع مؤسسات الدولة بضرورة العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف قدراتهم الابداعية.



بينما اختتم قصر ثقافة طنطا دورته الفنية لتعليم الرسم على "الآركت" والمقامة بقرية نواج وسط حضور كثيف للقيادات التنفيذية وشباب القرية، وتم خلالها توزيع لشهادات اجتياز الدورة على المشاركين.