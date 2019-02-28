رئيس الوزراء العراقي يعزي السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث القطار الذي وقع بمحطة رمسيس بالقاهرة وأودى بحياة عدد من المواطنين.



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء -في بيان- أن نص برقية جاء كالتالي "أتقدم لكم وللشعب المصري الشقيق بخالص تعازينا ومواساتنا على حادث الاصطدام في محطة رمسيس في القاهرة والذي أودى بحياة مجموعة من المواطنين وإصابة آخرين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

