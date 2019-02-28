شوقي غريب يختار 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لمواجهة مالاوي وديا

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم شوقي غريب، قائمة تضم 26 لاعبا للدخول في معسكر استعدادا لمباراة منتخب مالاوي يوم 8 مارس المقبل بالقاهرة، ضمن برنامج المنتخب الأولمبي استعدادا لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وتجنب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اختيار لاعبين من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي بسبب ارتباطات أنديتهم في هذا التوقيت ببطولات إفريقيا، كما سمح للاعبي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة مع أنديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس المقبل على أن ينضموا للمعسكر عقب المباراة.



وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: عمر رضوان، شهاب الدين، محمود جاد، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود مرعي، أحمد رمضان، محمود جابر، أحمد يوسف، شريف رضا، يوسف الجوهري، إمام عاشور، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، كريم العراقي، كريم يحيى، محمد دسوقي، أحمد أبو الفتوح، عمر سعد، أكرم توفيق، أحمد مصطفى، أحمد حمدي، غنام جمعة، عمار حمدي، إسلام عطية، ناصر منسي.



من جانبه، شدد شوقي غريب على أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية للشباب في الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة، مشيرا إلى أن مباراة مالاوي فرصة لتجربة بعض العناصر المنضمة حديثا لصفوف المنتخب بعد تألقها مع أنديتها في الفترة الأخيرة.



بدوره، أكد مدير المنتخب الدكتور علاء عبد العزيز، أن المباراة تحدد لها الساعة الثامنة مساء يوم 8 مارس المقبل باستاد بتروسبورت، فيما سيبدأ معسكر المنتخب يوم 4 مارس، مشيرا إلى أن منتخب مالاوي سيصل القاهرة يوم 3 مارس قادما من معسكره ببلجيكا.