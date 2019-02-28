القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

اقتصاد
الخميس 28/فبراير/2019 - 05:50 م

العقارات تضغط على بورصة دبى.. ومعظم أسواق الخليج تغلق منخفضة

العقارات تضغط على
dostor.org/2535691

أغلقت بورصة دبي منخفضة اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع أسهم القطاعين العقاري والمالي، وهبطت أيضا معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج.

وهبط مؤشر بورصة دبي 1.5 بالمئة، مع نزول أسهم بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) 4.2 بالمئة وأسهم إعمار (SE:4220) للتطوير 4.7 بالمئة.

وانخفضت أسهم إعمار مولز (DU:EMAA) 3.9 بالمئة. واشترت إعمار مولز يوم الاثنين 49 بالمئة من موقع التجارة الإلكتروني للأزياء (نمشي) من جلوبال فاشون جروب بقيمة 475.5 مليون درهم (129.47 مليون دولار).

واتجهت أسعار العقارات في دبي للانخفاض منذ ذروة سجلتها في منتصف 2014 وكانت من بين الأسباب وراء تسجيل مؤشر البورصة أسوأ أداء من حيث العملة المحلية مقارنة مع بقية الأسواق العالمية الكبيرة العام الماضي.

وعلى الرغم من أن مؤشر دبي ارتفع منذ بداية العام، مدفوعا بنتائج أعمال قوية للشركات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي، فإن توقعات بتراجع آخر في أسعار العقارات تكبح المكاسب.

وقال خالد عبدالمجيد المدير المشارك لدى مينا كابيتال إنه ليس مفاجئا أن يسبب انتقاء المستثمرين للأسهم المنخفضة القيمة قفزات في أسعار الأسهم بالنظر إلى أن سوق دبي كانت من بين الأضعف أداء في المنطقة، لكنه يتوقع بشكل عام أن تنخفض السوق قليلا أو تشهد ثباتا في الأداء هذا العام.

وفي سوق الأسهم السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مدفوعا بصعود أسهم البنوك ونتائج أعمال للشركات.

وقفزت أسهم لجام الرياضية 4.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن تسجيل زيادتين في صافي الأرباح والمبيعات للعام بكامله، فيما ارتفعت أسهم مجموعة الطيار (SE:1810) 1.1 بالمئة بعد أن اقترح مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال إلى ثلاثة مليارات ريال (799.96 مليون دولار) من 2.10 مليار ريال.

ومنذ بداية العام، ضخ المستثمرون الأجانب ما يزيد علي 1.5 مليار دولار في السوق السعودية وارتفع المؤشر السعودي حوالي ثمانية بالمئة ليتفوق في الأداء على بقية الأسواق في منطقة الخليج.

وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، أكبر بورصات الشرق الأوسط، إن السوق تتوقع تدفق ما بين 15 مليارا إلى 20 مليار دولار من الصناديق الخاملة في العام الحالي، بينما تستعد للانضمام إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

وستنضم البورصة السعودية إلى مؤشرات فوتسي راسل وإم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في مارس آذار ومايو أيار من العام الحالي على الترتيب.

وفي البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مدفوعا بشكل أساسي بصعود أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 10.9 بالمئة. وحققت الشركة قفزة بلغت 35.9 بالمئة في الإيرادات التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة، مدفوعا بخسارة قدرها 9.1 بالمئة في أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء وانخفاض أسهم الدار العقارية 3.3 بالمئة.

واستحوذت الدار للاستثمار، الوحدة التابعة للدار العقارية، على ملكية كاملة للاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران مقابل 1.2 مليار درهم.

وانخفض مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.2 بالمئة، مدفوعا بانخفاض أسهم الشركتين الكبيرتين.. الكهرباء والماء القطرية وصناعات قطر اللتين انخفضتا 1.9 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وكانت البورصة القطرية، التي قفزت 21 بالمئة في 2018، من بين أفضل الأسواق أداء في العالم العام الماضي بعد رفع سقف ملكية الأجانب للأسهم.

لكن المؤشر القطري عانى من موجة مبيعات هذا الشهر، مع تطلع المستثمرين لتخصيص الأموال لأسواق أخرى في المنطقة تعرض أسعارا أفضل ومحفزات قصيرة الأجل.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8493 نقطة.

- دبي.. هبط المؤشر 1.5 بالمئة إلى 2636 نقطة.

- قطر.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10112 نقطة.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5138 نقطة.

- مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 14804 نقاط.

- الكويت.. نزل المؤشر 1 بالمئة إلى 5482 نقطة.

- سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4144 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1413 نقطة.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة يكشف دور "البلتاجي" في اقتحام الحدود

مبيعات الأفراد تُكبّد البورصة 600 مليون جنيه خسائر عند الإغلاق

ارتفاع رصيد احتياطى الذهب بالبنك المركزي

جلد مشوه.. "الدستور" تحقق في الأدوات المدرسية "المضروبة"

ads
الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أهالي ضحايا حادث محطة مصر يحتشدون أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثث

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

"دونت ميكس".. معتز مطر يتظاهر ضد مرسي ويدعوه للتنحي وينضم للإخوان في تركيا

ألبومات الصور

رصيف نمرة 6 اليوم.. بقايا حريق قطار رمسيس

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

رياضة

شوقي غريب يختار 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لمواجهة مالاوي وديا

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو.. وتحرز لقب أول بطولة إفريقية للسومو

دنيس سواريز: ميسى أفضل لاعب فى العالم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أهالي ضحايا حادث محطة مصر يحتشدون أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثث

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

"دونت ميكس".. معتز مطر يتظاهر ضد مرسي ويدعوه للتنحي وينضم للإخوان في تركيا

ads
كشكول

ننشر شروط الإلتحاق بوظائف الفيوم الأزهرية

وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي فى ضيافة ألسن عين شمس

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يؤم صلاة الغائب علي أروح ضحايا حادث رمسيس

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق قافلتها الشاملة للمنيا

أمين اتحاد الطلاب: مفاجأة سارة في جدول "الثانوية العامة"

الأمصار

بومبيو: نتواصل مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر بين البلدين

سوريا الديمقراطية: سنعلن النصر الكامل على داعش خلال أسبوع

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎