وزير خارجية الكويت يتوجه لأبوظبي لترؤس وفد بلاده في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لترؤس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها يومي 1 و2 مارس المقبل.



ويضم وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماعات كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.



كما يضم الوفد قنصل عام الكويت في جدة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي الوزير المفوض وائل العنزي، ونائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية المستشار طلال المطيري وعددا من كبار المسئولين في وزارة الخارجية الكويتية.