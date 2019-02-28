محمد بن زايد يجري اتصالين هاتفيين برئيسي وزراء الهند وباكستان

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، خلال اتصالين هاتفيين بكل من رئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء باكستان التطورات الأخيرة على الساحة الهندية ــ الباكستانية، مؤكدا أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتغليب لغة الحوار والتواصل.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد خلال الاتصالين حرص بلاده على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين، مشيرا إلى الأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما.

