مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو.. وتحرز لقب أول بطولة إفريقية للسومو

فازت مصر بشرف تنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال للجودو للبراعم والشباب والشابات والناشئين والناشئات والكبار، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، الذي عقد بالمغرب بحضور الدول الأعضاء، وهي (مصر، اليمن، السعودية، تونس، الأردن، الجزائر).



وتم خلال الاجتماع اختيار أمين الجامعة المغربية للجودو أبو بكر باده، أمينا عاما للاتحاد الإفريقي للسومو.



وقال مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو- في تصريحات اليوم الخميس - إنه اتفق مع أعضاء المكتب التنفيذي على إقامة البطولة العربية في شهر فبراير من العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، نظرا لاستضافة تونس البطولة العربية للمنتخبات في أغسطس القادم.



وأشار فخر الدين إلى أن المنتخب الوطني للسومو حصل على لقب أول بطولة إفريقية ينظمها الاتحاد الإفريقي، والتي أقيمت على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي الذي عقد بالمغرب، موضحا أن البطولة شارك فيها 6 دول هي (أنجولا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، المغرب، تونس، جيبوتي إلى جانب مصر)، حيث فازت مصر بسبع ميداليات متنوعة (خمس ذهبيات وفضيتين).



وحصل على الميداليات الذهبية كل من عبد الرحمن الصيفي في وزن 85 كجم، ومحمد عوَض في وزن 100 كجم، ويوسف عبد الوهاب في وزن 115 كجم، ورامي بلال في وزن فوق 115 كجم، وعبد الرحم عبيد في الوزن المفتوح، كما حصل على الفضيتين إبراهيم عبد اللطيف في وزني فوق 115 كجم والمفتوح.

