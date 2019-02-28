القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
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الخميس 28/فبراير/2019 - 05:41 م

الأسهم الأمريكية تنخفض قليلًا فى بداية جلسة التداول

الأسهم الأمريكية
dostor.org/2535674

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية قليلا عند الفتح، اليوم الخميس، بعد أن انتهت قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على نحو مفاجئ دون اتفاق، لكن الخسائر قيدتها بيانات أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بأقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.88 نقطة، أو 0.0 في المئة، في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت إلى 25984.28 نقطة بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.27 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 2788.11 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 21.19 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 7533.31 نقطة.

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