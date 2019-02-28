حملة "نصيبا مفروضا": التفرقة بين الأبناء في العطايا بدون مبرر شرعي لا تجوز

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الخميس، الرسالة السابعة، ضمن حملة "نَصِيبًا مفْرُوضًا"، والتي أوضحت الفرق بين العطاء الجائز والعطاء المحرم للأبناء، مشددة أن العدل بين الأبناء في العطايا هو الأصل، إلا إذا كانت هناك أسباب معتبرة شرعًا تستدعي تمييز أحد الأبناء على غيره؛ لأن التفرقة بدون سبب أو مبرر شرعي توّرث الحقد والكره بين الأولاد، وتفسد علاقتهم بوالدهم أو والدتهم.



وأشارت الرسالة الجديدة، التي جاءت بعنوان "أحكام العطية في الإسلام.. بين الجواز والمنع"، إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وجعله صفة مُلازمة لأنبيائه ورسله.



يذكر أن حملة "نَصِيبًا مفْرُوضًا" تستهدف تسليط الضوء على فلسفة الميراث في الإسلام، والأحكام والقواعد الشرعية المرتبطة بها.



ويأتي إطلاق حملة "نصيبًا مفروضًا" في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، كما هو الحال بالنسبة لقضية حرمان المرأة من الميراث في بعض الحالات.



كما تستهدف الحملة تفنيد المزاعم الباطلة التي يرددها البعض حول فلسفة الميراث في الإسلام، والمقاصد الشرعية لأنصبة الورثة.