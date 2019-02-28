لبنان: لقاء السيسي والحريري تم خلاله مناقشة مسألة الغاز والربط الكهربائي

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن اللقاءات التي عقدها مع زعماء وقادة العالم على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، اتسمت بالأهمية الكبيرة، وفي مقدمتها اللقاء الذي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم خلاله مناقشة مسألة التعاون في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي بين البلدين.



ونقل وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، عن الحريري قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه (الحريري) وضع مجلس الوزراء في أجواء مشاركته في القمة العربية الأوروبية واللقاءات التي عقدها مع الرؤساء والمسئولين العرب والأوروبيين، والقضايا التي طرحت خلالها خاصة في الجانب الاقتصادي، وما يتعلق باستكمال تطبيق مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر).



وقال وزير الصناعة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الحريري، إن الاجتماع الذي عقده مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تم خلاله مناقشة التحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية، كما تطرقت المناقشات مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى التحضيرات لزيارة مرتقبة سيجريها إلى لبنان.



وحول اجتماع الحريري مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد الوزير أنه تم خلاله تناول دعم ألمانيا للبنان في مسألة النازحين السوريين واستضافتهم، إلى جانب تأكيد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي للحريري أن العلاقات مع لبنان لن تتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بركسيت) واستمرار تقديم بريطانيا الدعم إلى لبنان.



كما نقل عن الحريري قوله إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سيجري زيارة قريبة إلى لبنان، لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، مشددا على أن الحريري أكد خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء هذا المؤتمر ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من الوزراء.



وقال إن الحريري شدد أيضا خلال اجتماع الحكومة على أهمية وضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، باعتبار أن الحكومة بدأت مسيرة جديدة، وأن المواطنين اللبنانيين يريدون نتائج وإنجازات على أرض الواقع ولا يريدون "مناكفات" سياسية، كما أنه لفت إلى عدم جدوى اللعب على وتر الخلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون باعتبار أن الكل شركاء مع رئيس البلاد والمجلس النيابي للمباشرة بالعمل.