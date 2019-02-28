"أسنان المنيا" تُطلق يومها الرياضي تحت شعار "أسرة واحدة

أطلقت كليتا الهندسة وطب أسنان بجامعة المنيا، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي الذي جمع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، لإحداث تواصل وتقارب بين أسر الكليات.



واستهلت كلية الهندسة فعاليات يومها الرياضي بالوقوف دقيقه حدادًا على أرواح شهداء حادث محطة رمسيس بالقاهرة، بحضور الدكتور رمضان بسيوني عميد الكلية، والدكتور مصطفى محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية والعاملين لتستكمل فعاليات اليوم الرياضي بماراثون جري للطلبة بمشاركة عميد الكلية، ومباريات لكرة القدم، وألعاب ترفيهية وأخري حرة للمشاركين باليوم الترفيهي الرياضي.



كما نظمت كلية طب الأسنان فعاليات يومها الرياضي الترفيهي تحت شعار "أسرة واحدة" بإقامة مسابقات شد حبل وشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة لمسابقات رمي الأسهم لتختتم الفعاليات بتوزيع الهدايا على الفائزين.



ومن جانبه أكد الدكتور رمضان بسيوني، أن هذه الفعاليات تُعد أفضل مثال للتقارب المباشر بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لإتاحة الفرصة لمعرفة ما يجول في خواطر طلاب الكلية والاستماع لهم سواء على الجانب العملي أوالإنساني، متمنيًا أن يعود هذا بالنفع على طلاب الكلية.