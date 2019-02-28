القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

الكرازة
الخميس 28/فبراير/2019 - 05:24 م

البابا فرنسيس يستقبل وزير خارجية الإمارات

البابا فرنسيس يستقبل
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
dostor.org/2535655

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال مدير دار الصحافة التابع للكرسي الرسولي، إن وزير الخارجية أراد إطلاع البابا على القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتي نُفذ بعضها وجاري تنفيذ البقية، لتعزيز تطبيق ما جاء في "وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك".

وأهدى وفد الإمارات لبابا الفاتيكان، صندوقًا يحتوي أحجارًا كُتبت عليها باللغة العربية عبارات تعبِّر عن رسائل محبة وتسامح وأخوّة.

فيما أهدى البابا من جانبه نسخة من عمل فني حفري من القرن السابع عشر يُظهر أعمال بناء في ساحة القديس بطرس، وأربعة ألبومات فوتوغرافية كبيرة، وذلك لكل من رئيس ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، تحتوي مجموعة من أفضل صور زيارة الحبر الأعظم إلى هذا البلد.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 5 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 6 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 6 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 6 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 6 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

ارتفاع رصيد احتياطى الذهب بالبنك المركزي

جلد مشوه.. "الدستور" تحقق في الأدوات المدرسية "المضروبة"

استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع لـ2.4 مليار دولار في يناير

النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول سائق قطار حادث محطة مصر

ads
الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أهالي ضحايا حادث محطة مصر يحتشدون أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثث

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

"دونت ميكس".. معتز مطر يتظاهر ضد مرسي ويدعوه للتنحي وينضم للإخوان في تركيا

ألبومات الصور

رصيف نمرة 6 اليوم.. بقايا حريق قطار رمسيس

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

رياضة

شوقي غريب يختار 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لمواجهة مالاوي وديا

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو.. وتحرز لقب أول بطولة إفريقية للسومو

دنيس سواريز: ميسى أفضل لاعب فى العالم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

أهالي ضحايا حادث محطة مصر يحتشدون أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثث

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

"دونت ميكس".. معتز مطر يتظاهر ضد مرسي ويدعوه للتنحي وينضم للإخوان في تركيا

ads
كشكول

ننشر شروط الإلتحاق بوظائف الفيوم الأزهرية

وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي فى ضيافة ألسن عين شمس

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يؤم صلاة الغائب علي أروح ضحايا حادث رمسيس

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق قافلتها الشاملة للمنيا

أمين اتحاد الطلاب: مفاجأة سارة في جدول "الثانوية العامة"

الأمصار

بومبيو: نتواصل مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر بين البلدين

سوريا الديمقراطية: سنعلن النصر الكامل على داعش خلال أسبوع

عمران خان: سنفرج عن الطيار الهندي الجمعة كبادرة حسن نية

بعد إنقاذه ضحايا الحادث.. الإندبندنت تشيد بعامل محطة مصر

يُعتقد بأنها لإزيديين.. العثور على مقبرة جماعية بآخر معاقل داعش بسوريا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎