البابا فرنسيس يستقبل وزير خارجية الإمارات

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.



وقال مدير دار الصحافة التابع للكرسي الرسولي، إن وزير الخارجية أراد إطلاع البابا على القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتي نُفذ بعضها وجاري تنفيذ البقية، لتعزيز تطبيق ما جاء في "وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك".



وأهدى وفد الإمارات لبابا الفاتيكان، صندوقًا يحتوي أحجارًا كُتبت عليها باللغة العربية عبارات تعبِّر عن رسائل محبة وتسامح وأخوّة.



فيما أهدى البابا من جانبه نسخة من عمل فني حفري من القرن السابع عشر يُظهر أعمال بناء في ساحة القديس بطرس، وأربعة ألبومات فوتوغرافية كبيرة، وذلك لكل من رئيس ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، تحتوي مجموعة من أفضل صور زيارة الحبر الأعظم إلى هذا البلد.