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الخميس 28/فبراير/2019 - 05:09 م

تأجيل محاكمة مالك شركة ومحام في عرض رشوة للتغاضي عن مخالفات

تأجيل محاكمة مالك
أ ش أ
dostor.org/2535645

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مالك شركة للأنظمة المتكاملة، ومحام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة، وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، وذلك إلى جلسة 24 أبريل المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وسعيد عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات، المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم الأول عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

وتوصلت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة، وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم، وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم، واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

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