محافظ الأقصر يسلم الدفعة الأولى من عقود أراضي أملاك الدولة

سلم محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، الدفعة الأولى من عقود التمليك الابتدائية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، اليوم الخميس، وذلك بعد تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم واستيفائهم كافة الشروط والضوابط المقررة.



وشملت الدفعة الأولى 9 عقود تسلمها المواطنين بعد قيام محافظ الأقصر بتوقيعها، وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته.



وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملاتها المكبرة لإزالة التعديات في منطقة الرواجح، مما أسفر عن إزالة 41 حالة تعد مختلفة شملت إشغالات وأسوار وبروزات وسلالم خرسانية تستخدم كمداخل للمنازل والعقارات.