محافظ بني سويف: مكافأة لمنظومة نظافة المخلفات الصلبة بمركز سمسطا

قرر المستشار هاني عبدالجابر محافظ، بني سويف، صرف مكافأة للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، تحفيزًا لهم وتقديرًا على مجهوداتهم المتميزة في مجال منظومة جمع ونقل المخلفات من المنازل إلى مصنع تدوير القمامة.



جاء ذلك على خلفية التقرير الذي أعدته وحدة إدارة المخلفات الصلبة، والذي كشف عن تميز العاملين بمنظومة النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا من العمال والسائقين والمشرفين في التقييم الدوري الذي أجرته وحدة إدارة المخلفات الصلبة التي يشرف عليها المكتب الفني بالمحافظة لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوى الوحدات المحلية السبع.



وتبين من التقرير حصول المنطومة بمركز ومدينة سمسطا على نسبة 96،19%، بعد إجراء تقييم لمنظومة الجمع والنقل للمخلفات، وحساب تقدير كمية المخلفات الناتحة من المنازل ونسبة الكميات الموردة إلى المصانع، وذلك طبقًا لعدد السكان في كل منطقة ومعدل كميات القمامة الناتجة والكميات التي تم توريدها بالفعل لمصانع تدوير القمامة على مستوى الوحدات المحلية، سواء المدن الرئيسية أو المجالس القروية أو القرى والتوابع، وذلك مدار الفترة من أكتوبر 2018 وحتى فبراير 2019.



كما قرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة الواسطى من عمال وسائقين ومشرفين، وذلك نظرًا لتميزهم في هذا المجال ونجاههم في توريد المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بالواسطى بنسبة 150% من المستهدف.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بالديوان العام، بحضوراللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، والمهندس نهى خاطر مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

