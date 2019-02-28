بروتوكول تعاون لتطوير مشروعات الصرف الصحي بمطروح

وقع اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، برتوكول تعاون لعدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة مطروح بتكلفة 400 مليون جنيه، لتوسعة وتطوير محطة الصرف الصحي بمرسي مطروح بنظام المعالجة الثلاثية، واستكمال شبكة الصرف الصحي لتوصيل الخدمة للمناطق الغير مستفيدة منها بمدينة مرسى مطروح.



وأشاد محافظ مطروح بجهود القوات المسلحة والمشاركة والمساهمة الفعالة في تنمية المحافظة وخدمة المجتمع المحلي خاصة جهاز الخدمة الوطنية مع ما يتميز به من دقة بجودة عالية مع سرعة في التنفيذ بهدف الإسراع في حل مشاكل الصرف الصحي بالمحافظة.