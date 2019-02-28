"مستقبل وطن" يفتتح معرضًا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمطروح

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمطروح، معرضًا لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة عن الأسواق، بمدينة الحمام، بالقرى الأكثر احتياجًا، بحضور رئيس مجلس المدينة وعدد من العمد والمشايخ بالمدينة، ويأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.



وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمطروح، إن المعرض لاقى قبولًا واستحسانًا واسعًا بين المواطنين وحاجتهم، لتكثيف تلك المبادرات خلال الفترة القادمة، ويأتى ذلك تماشيًا مع مبادرات حزب مستقبل وطن لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمطروح.



ويأتى ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب والمواطنين للتخفيف عنهم.