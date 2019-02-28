وزيرة دفاع إيطاليا بشأن أفغانستان: لكل مهمة بداية ونهاية

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، أن جميع المهمات تمتلك بداية ونهاية، فىإشارة إلى البعثة العسكرية الإيطالية في أفغانستان.



وأضافت الوزيرة ترينتا فى تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء أكى الإيطالية، اليوم الخميس، "نود الانسحاب من أفغانستان عندما يتم إنجاز أهداف المهمة 100٪، وفي هذه الحالة يمكن التوصل لعملية سلام في البلاد، من خلال إبرام اتفاق مع حركة (طالبان) فقط".



وتابعت الوزيرة: "في هذا السياق، وبأخذ الانسحاب الأمريكي المعلن بعين الاعتبار أيضا، من الواضح أن علينا أن نكون مستعدين لاحتمال التخطيط للانسحاب، لكن نحن نريد أن نفعل ذلك من خلال التأثير على عملية سلام".



وشددت ترينتا على أن عملية السلام المذكورة يجب ألا تُعدّ خطوة إلى الوراء مقارنة بالإنجازات التي حققتها بعثتنا، كـ"ذهاب النساء إلى المدرسة والحد من وفيات الأطفال"، واختتمت بالقول: "علينا أن نعمل على إحلال سلام لا يكون سلبيا".