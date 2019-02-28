لاعبو ريال مدريد يحولون اهتمامهم إلى الكلاسيكو المقبل فى الليجا

بدأ لاعبو نادى ريال مدريد فى تحويل اهتمامهم إلى الكلاسيكو المقبل فى الليجا بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة وتوديع مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي.



وقال قائد ومدافع الريال، سيرجيو راموس، فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، إن "النتيجة محبطة، وعلينا الآن التركيز على الكلاسيكو في الليجا. وشكرًا لأنصارنا على الدعم غير المشروط".



ومن جانبه كتب النجم البرازيلى الشاب، فينسيوس جونيور، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لا يستطيع أحد الفوز دائما في الحياة، لذلك فإن الهزائم جزء أيضا منها، وأحيانا نتعلم منها الدروس الأكثر أهمية كالعمل والتطور والمضي قدما".



أما جناح الميرينجى، لوكاس فاسكيز، فذكر في تغريدة كذلك "مكسور ومرهق، لكن الرغبة في الاستمرار بالقتال من أجل ما هو قادم، وهذه ليست نهاية كل شىء. هالا مدريد".



كما نشر الدولي الألمانى توني كروس، تغريدة قال فيها: "ما زلت مجروحًا لكني فخور بالفريق للطريقة التي لعبنا بها مساء أمس، رءوسنا مرفوعة وأمامنا تحديات مقبلة".