رئيس الوزراء الأرميني: موقف تركيا لا يترك أي فرصة لتطبيع العلاقات معها

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشيانيان، أن موقف السلطات التركية لا يترك أي فرصة لإجراء أي مناقشات جادة بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.



وقال باشيانيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- "إن تركيا تواصل ربط إبرام اتفاقات ثنائية بالعلاقات بين إقليم قره باغ وأرمينيا وأذربيجان، وطالما بقي الوضع كما هو عليه اليوم، لا يمكننا أن يكون لدينا أي سبب للتفاؤل، حتى وإن قلنا إننا مستعدون لمناقشة هذه العلاقات دون أن تضع تركيا شرطا مبدئيا مرتبطا بإقليم قره باغ.



وتابع: "لذا، هذا الموقف لا يترك فرصة لإجراء مناقشات جادة حول العلاقات الأرمنية التركية".



وأضاف باشينيان أن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن إبان زمن الإمبراطورية العثمانية في عام 1915 "أمر بالغ الأهمية" بالنسبة لأرمينيا، لكنه ليس شرطا أوليا.