جمال عبدالرحيم: الجمعية العمومية للصحفيين تضم 9259 عضوًا

كشف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن إجمالي عدد الصحفيين المُقيدين بجدول المشتغلين، وهم أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت، ويبلغ 9259 صحفيًا.



وقال جمال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إجمالي عدد الصحفيين المُسددين لاشتراك النقابة ولهم حق التصويت بلغ 8623 عضوًا، بينما بلغ إجمالي عدد الصحفيين غير المسددين لاشتراك النقابة ولا يحق لهم التصويت إلا عقب السداد 636.



وناشد "عبدالرحيم" الزملاء الصحفيين الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين باللجنة الأخيرة، سرعة إنهاء الإجراءات وسداد رسوم النقل واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.