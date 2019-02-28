دمياط تحتفل بذكرى أول حوار بين الأديان عام 1219

تحتفل محافظة دمياط، بعد ظهر غد الجمعة، بذكرى أول حوار بين الأديان والذي دار بين القديس فرنسيس والسلطان محمد الكامل عام 1219، ويقام الاحتفال في منطقة اللسان برأس البر.



وقالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم، إن هذه الاحتفالية تعد رسالة محبة للعالم من منطقة التقاء نيل مصر العظيم بالبحر المتوسط، موضحة أن القديس فرنسيس من رجال الدين المسيحي الذين كانوا يدعون إلى المحبة والسلام ونصرة المظلوم ومساعدة الفقراء وانتشرت دعوته في سائر البلاد الأوروبية، وعندما التقى بالملك العادل محمد الكامل بمدينة دمياط استضافه الملك لعدة أيام وقدم له الهدايا وكرمه.



ويتضمن الاحتفال فقرات موسيقية وغنائية وكلمات لرجال الدين المسيحي والإسلامي ويحضره عدد كبير من المواطنين والمسئولين.