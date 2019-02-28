بدء حملة "100 مليون صحة" بمدينة الإنتاج الإعلامي.. الأحد

أعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الخميس، أن حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية ستبدأ داخل المدينة بعد غد الأحد.



وذكرت المدينة - في بيان اليوم - أنها اتفقت مع وزارة الصحة على تخصيص مقرين طبيين داخل المدينة لتقديم خدمة طبية شاملة ضمن الحملة تشمل جميع العاملين بالمدينة والعاملين والإعلاميين بالقنوات الفضائية المختلفة والشركات العاملة داخل المدينة.



وأفادت بأن الحملة ستستمر داخل المدينة على مدار 12 ساعة يوميا طوال أيام العمل حتى نهاية شهر أبريل المقبل.



يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية لتقديم التحاليل والعلاج المجاني للمصريين.