"بحث وإنقاذ القوات المسلحة" ينقذ فلبينيًا من الغرق بالبحر الأحمر

تمكنت عناصر تابعة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة من إنقاذ فرد فلبيني الجنسية من الغرق بالبحر الأحمر جنوب جزيرة شاكر، وذلك بعد تلقي إشارة استغاثة من سفينة تجارية، وفور تلقي البلاغ قام المركز بدفع طائرة طراز هل شينوك من مطار الغردقة بالإضافة إلى دفع لنش لإنقاذ الشخص المفقود وتقديم المساعدات الطبية والإدارية له والاطمئنان على حالته الصحية.



وقد أعرب طاقم السفينة التجارية عن امتنانهم لسرعة استجابة القوات المسلحة لاستغاثتهم وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.