ترامب: أثق في تعهد "كيم" بعدم استئناف الاختبارات النووية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن ثقته في عدم استئناف بيونج يانج اختبارات الصواريخ النووية، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة نزع السلاح النووي في القمة الثانية التي عُقدت بينهما في هانوي واختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم.



وقال ترامب - وفقا موقع "ذا هيل" الأمريكي - "أحد أهم الأمور، أن الرئيس "كيم" وعدني بأن يصرف النظر عن القيام باختبار الصواريخ النووية"، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الأساسية تكُمن في مطالبة كيم برفع العقوبات عن بلاده.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، أنه ليس في عجلة للتوصل إلى اتفاق، طالما لم يتم استئناف الاختبارات النووية، موضحًا بقوله: "لست في عجلة من أمري، ولا أريد أن أتعجل أحدًا، إنني لا أريد سوى عدم إجراء اختبارات، وسنكون سعداء طالما لا توجد اختبارات".